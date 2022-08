PSG, LOSC, RC Lens, OM, FC Nantes, OGC Nice : ils sont dans l'Equipe-type !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Sans surprise, la première équipe-type de la saison du quotidien sportif met en lumière la prestation énorme du tandem Messi (8) – Neymar (9) avec le PSG à Clermont (5-0)... Mais ce sont les seuls Champions de France présents. Cette première levée étant placée sous le signe du partage.

Parce que le LOSC a aussi brillé contre Auxerre (4-1), Akim Zedadka (7) et Jonathan David (8) se retrouvent dans le onze. Ils sont accompagnés de Florian Sotoca (9), auteur du premier triplé de sa carrière lors de Lens – Brest (3-2), du montpelliérain Téji Savanier, décisif pour le MHSC contre Troyes (3-2, doublé et 8/10), de l'ancien meilleur joueur de L2 Branco van den Boomen (Toulouse, 8), qui a démarré fort contre Nice (1-1), du niçois Jean-Clair Todibo justement, du monégasque Axel Disasi (8), précieux à la Meinau contre Strasbourg, du portugais Nuno Tavares (OM), déjà buteur contre Reims (4-1) et enfin du gardien de Nantes Alban Lafont (8), héros du match nul des Canaris contre Angers (0-0).

Un bon résumé du week-end de Ligue 1...