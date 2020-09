PSG, LOSC, Stade Rennais - Mercato : Areola bouscule les plans de Maignan et Mendy

Le marché des gardiens bat son plein au mercato. En cause ? La manière de Marc Ingla d’avoir géré le dossier Mike Maignan. Récemment, le directeur général du LOSC l’a joué trop offensive avec Chelsea en demandant un prix trop élevé pour le portier international. Du coup, les Blues ont été refroidis et ont lâché la piste Maignan, qui était agacé contre ses dirigeant après avoir été le dindon de la farce.

Chelsea s’est donc renseigné sur Edouard Mendy, avec qui un contact et un intérêt réciproque existent mais pour qui aucune offre n’aurait encore été formulée au Stade Rennais. « Les discussions continuent », précise Angelo Mangiante. Le journaliste de Sky Sports ajoute une précision importante : André Onana (Ajax) mais aussi et surtout Alphonse Areola () ont été proposés au club anglais ! Relié au SRFC en cas de départ de Mendy, le portier du PSG préfèrerait rebondir à Londres, où il a acheté une maison.

Kepa Arrizabalaga on the bench for Spain again.

Talks ongoing between #Chelsea and #Rennes for #Mendy. #Onana and #Areola have been offered to #CFC.

Goalkeeper time. @SkySport #Transfers pic.twitter.com/8vL4B1yeSg