PSG, Manchester United : Rummenigge utilise Messi et CR7 pour ruiner le projet Super League

Président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge n'est pas un grand fan des dérives actuelles du football mondial. Pour l'ancien grand attaquant, qui s'est exprimé au média italien RTV38, il est nécessaire d'agir face à l'appétit grandissant de certains joueurs et certains clubs.

Loin d'être un grand fan du projet Super League, Rummenigge dénonce aussi l'escalade des salaires en appuyant sur les exemples Lionel Messi (PSG) et Cristiano Ronaldo (Manchester United) : « Transformer le football en un sport nord-américain ne fonctionnerait pas avec la culture européenne. Il y aurait plus d'argent mais pour qui ? Les joueurs et les agents. Je ne pense pas qu'il vaille la peine que Messi et Ronaldo gagnent 10M€ de plus. Les coûts doivent être réduits », a-t-il lâché.

Pendant ce temps, Infantino propose d'inventer... Transfermarkt

De son côté, comme le rapporte Nicolas Vilas, Gianni Infantino propose carrément une régulation pour le prix des transferts pour ne plus laisser les clubs agir à leur guise. La FIFA travaillerait même sur la création d'un « algorithme qui puisse donner la valeur de chaque joueur » pour faire face à la « valeur arbitraire donnée à un joueur ». Visiblement, le boss de la FIFA n'est pas très au fait de ce qui existe déjà car le CIES et Transfermarkt font de très bons calculs de valeur...