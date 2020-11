PSG : Mbappé est bien forfait à Leipzig et peut-être face au Stade Rennais !

C'est un coup dur de plus pour Thomas Tuchel : le PSG ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé demain à Leipzig (21h). « Kylian Mbappé (gêne musculaire aux ischios jambiers droits) verra son indisponibilité réévaluée dans 48 heures », assure le PSG dans un communiqué. Sa présence contre le Stade Rennais samedi en L1 est donc aussi en suspens (21h). En plus de Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti et Julian Draxler sont tous absents pour ce déplacement capital en Ligue des champions !

Kylian Mbappé (gêne musculaire aux ischios jambiers droits) verra son indisponibilité réévaluée dans 48 heures#teamPSG https://t.co/BZnIb3VnoW — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 3, 2020