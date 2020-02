PSG – Mercato : Angel Di Maria ne signera jamais à l’OM

true

Avec le temps, l’autoroute entre Paris et Marseille semble de plus en plus bouchonnée. Avant le match aller entre le PSG et l’OM en octobre dernier (4-0), on se rappelle que Presnel Kimpembe avait écarté tout avenir à l’OM en raison de la rivalité qui sévit entre le club de son cœur et celui de la cité phocéenne.

Kimpembe avait déjà ouvert la voie

Le champion du monde n’avait d’ailleurs pas pris de pincettes au moment d’évoquer la ville de Marseille dans son ensemble. Angle Di Maria (31 ans) n’a pas fait cette digression coupable. Interrogé sur un éventuel avenir à l’OM, le crack argentin du PSG a aussi écarté cette destinée.

Di Maria ne signera jamais à l’OM

« Non, non, c’est impossible ! Je suis à Paris depuis de nombreuses années, et je fais partie de cette histoire que nous sommes en train d’écrire, a confié l’ancien joueur du Real Madrid dans le magazine officiel du PSG. Une fois que tu as accompli un tel chemin avec une équipe, tu ne peux pas concevoir de passer de l’autre coté ! » Que Di Maria se rassure, l’OM n’est de toute façon pas en mesure de s’aligner sur son salaire mirobolant d’1,1 million d’euros brut par mois.