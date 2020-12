PSG - Mercato : Tuchel se méfie de Depay et voit bien un autre crack de l'OL signer à Paris

Tuchel attend de savoir comment l’OL va s’organiser

« Je ne suis pas sûr que l’OL continue en 4-3-3. Peut-être auront-ils uns structure différente, on va attendre la dernière heure avant le match pour décider comment on va défendre pour savoir comment ils joueront. Je pense qu’ils seront très motivés pour montrer qu’ils sont capables de rivaliser avec nous. Pour nous, le groupe peut rester le même que contre Manchester mais on verra après l’entraînement d’aujourd’hui. »

Oui, Aouar pourrait évoluer un jour au PSG

« Houssem Aouar ? On ne parle pas des autres joueurs des autres équipes, on les respecte. Mais, oui, c’est un joueur-clé pour Lyon et c’est logique qu’il puisse jouer un jour pour toutes les équipes du monde. Il est assez talentueux, jeune, très fort et décisif pour Lyon. »

Depay est le facteur X des Gones

« L’OL attaque beaucoup, et c’est bien qu’on ait un match sur le même niveau de la Ligue des champions, cela nous permet de ne pas perdre notre attention. Il faudra défendre très serré sur leurs attaquants mais on a trouvé une bonne structure en avançant ces derniers temps. On sait que Memphis Depay cherche des espaces. Il a beaucoup de qualité et de créativité. On va préparer l’équipe pour ça, notamment dans l’aspect défensif. »

Le resserrement du classement n’est pas une bonne nouvelle

Le classement est serré, et ce n’est pas une bonne nouvelle. C’est notre faute, on a perdu des points à Monaco (2-3) et contre Bordeaux (2-2). Le défi, maintenant, c’est de continuer comme on a joué lors des derniers matches. On doit rester concentré sur nous. Icardi ? Je suis toujours inquiet si un joueur nous manque mais on doit chercher des solutions. Là, je ne pense qu’il pas qu’il puisse jouer avant la fin de l’année. »