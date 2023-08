PSG - Mercato : un autre cador de L1 que l’OL et le RC Lens tente le coup Ekitike !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si le PSG souhaite céder Hugo Ekitike d’ici à la fin du Mercato d’été, il n’est pas encore certain que l’ancien Rémois ne quitte la Ligue 1. En effet, si West Ham est aujourd’hui le plus chaud pour recruter l’avant-centre de 21 ans, le club anglais n’a pas encore vu son offre acceptée par Paris, laissant la porte ouverte à d’autres concurrent.

Monaco se place pour Ekitike

On le sait : ce ne sera pas le RC Lens, qui, après avoir fait signer Elye Wahi (ex-Montpellier), ne pourra pas proposer plus qu’un prêt. Ce ne sera probablement pas l’OL, qui, après s’être renseigné auprès du PSG dans les négociations pour Bradley Barcola, a vite rebroussé chemin face au prix réclamé et aux émoluments du buteur francilien.

En revanche, si l’on en croit l’excellent Sports Zone, il pourrait s’agir de l’AS Monaco. En effet, le club asémite serait intéressé par Hugo Ekitike dans l’éventualité où Arsenal ne lâchait pas l’affaire pour Folarin Balogun. Le joueur ne serait pas insensible à la perspective d’évoluer sur le Rocher. Du côté du PSG, le souhait premier demeure d’inclure Ekitike dans un deal global avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani…

À date, l’offre d’Everton (35+5) que nous vous avons révélé est la seule acceptée par Paris. West Ham négocie mais Paris leur demande de s’aligner.



