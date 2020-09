PSG - Mercato : un coup de gagnant à venir de Leonardo se confirme

Leonardo va peut-être enfin mettre la main sur le milieu défensif qui manque au PSG depuis des années. Aux dernières nouvelles, le directeur sportif du club de la capitale a en effet envie de faire venir Tiémoué Bakayoko (Chelsea, 26 ans) au mercato.

Une piste qui serait validée par Kylian Mbappé, qui a adoré faire partie de son équipe à l’AS Monaco et qui semble également accueillir des suffrages positifs chez le pourtant pointilleux Rolland Courbis.

« Bakayoko, au PSG, dans sa région d’origine, ça peut être un coup gagnant »

« Quand on se souvient de ce joueur, on pense surtout à l’année du titre avec Monaco, il y a déjà quatre ans, commente l’ancien entraîneur de l’OM dans Le Parisien. Je le trouvais redoutable associé avec Fabinho. Mais quand l’un ou l’autre était avec Moutinho, c’était déjà moins solide. Je n’ai pu avoir que de bons échos sur son sérieux professionnel. Un prêt permettrait au PSG d’avoir un an pour réfléchir. Après, quand on voit Liverpool récupérer Thiago Alcantara, là, on n’est pas dans la même catégorie. Il peut évoluer comme relayeur ou milieu défensif, mais je le trouve moins défensif que Fabinho. Après, il faudrait avoir des qualités de voyance pour savoir s’il pourrait s’imposer à Paris. Mais Bakayoko, au PSG, dans sa région d’origine, ça peut être un coup gagnant. »