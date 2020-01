PSG – Mercato : un milieu courtisé par l’OL drague Leonardo !

true

Steven N’Zonzi ne fera pas de vieux os en Turquie. Prêté par l’AS Rome à Galatasaray, le champion du monde entend terminer cette mascarade avant la fin du mercato hivernal, lui qui est placardisé par Fatih Terim depuis décembre.

⚠⚠Info Téléfoot. Selon nos informations, malgré son intérêt pour Steven Nzonzi, le salaire élevé du champion du monde pose problème à l’OL. Un prêt reste à l’étude. — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 12, 2020

« Quand ça ne se passe pas bien collectivement, on va pointer du doigt certains joueurs, a commenté l’ancien joueur du FC Séville à Téléfoot. Je ne me sens pas fautif car il n’y a vraiment rien eu de grave qui s’est passé. C’est quelque chose qui aurait pu se régler en une discussion. C’est peut-être plus intéressant pour les deux parties de mettre fin à ce prêt. Et de trouver quelque chose d’autre. »

N’Zonzi attiré par le PSG

Nzonzi sait que son avenir proche ne passe pas non plus par l’AS Rome et qu’il aurait des touches en Angleterre (West Ham, Everton) et en Espagne (Celta Vigo). « J’espère rester en Europe dans un championnat compétitif, poursuit-il. Il y a beaucoup de très bons joueurs en Turquie mais le côté compétitif m’a manqué. La France et l’OL ? C’est un très bon club. Sur mon intérêt, tout dépend de ce qui sera dit et du travail qui va être effectué pour moi et pour l’équipe. Mais tout est possible, pourquoi pas? »

En L1, le cœur du natif de Colombes penche davantage pour le PSG. N’Zonzi ne s’en cache pas. « Je suis Parisien, toute ma famille est à Paris. Ce serait top pour tout joueur parisien de jouer dans ce club », conclut-il.