PSG : Neymar et Mbappé souffrent d’un même troublant virus avant le FC Nantes

Le PSG doit rectifier le tir en Ligue des champions. Battus par Manchester United au Parc des Princes la semaine dernière (1-2), les hommes de Thomas Tuchel ont l’obligation de se reprendre contre l’Istanbul Basaksehir (18h55) avant de mettre le cap sur Nantes samedi en L1 (21h). Avec un bon Neymar ? Pas sûr... Dès que l’altitude s’élève en Ligue des champions, l’attaquant brésilien disparaît de la circulation avec le PSG. Ce fut le cas contre Manchester United (1-2) et le mal devient récurrent depuis quelque temps.

« Moi je considère que Neymar ne doit pas jouer sur un côté, mais plutôt dans l’axe et dans un système de 4-2-3-1 qui lui convient mieux. Dans cette position il peut faire la différence, a récemment appuyé Luis Fernandez dans L’Équipe. Mais le Neymar d’aujourd’hui, n’est pas le grand Neymar que l’on a connu il y a quelques mois. Tout comme Di Maria d’ailleurs. Ils sont en manque de compétition, en manque de rythme et pour moi ils ont des circonstances atténuantes. »

Mbappé est également en pleine disette en C1

Les statistiques de Neymar le trahissent pourtant : le crack du PSG est resté muet lors de ses 4 derniers matches de Ligue des champions. C’est sa plus longue disette dans la compétition depuis ses 5 premiers, entre septembre et novembre 2013. Le pire, c’est que Kylian Mbappé souffre du même syndrome que son grand ami ! L’attaquant du PSG n’a toujours pas marqué en 2020 en Ligue des champions et reste même sur six matches sans but (412 minutes), sa plus longue disette dans la compétition. Habitué à gloutonner en L1, le champion du monde n’a ainsi plus marqué en C1 depuis le 11 décembre 2019, face à Galatasaray (5-0).