PSG : Neymar et un joueur du LOSC se sont déjà chauffés par SMS

Que le mois d’avil 2019 semble loin pour le LOSC. À l’époque, les Dogues avaient écrasé un PSG amoindri au stade Pierre-Mauroy pour confirmer le statut de dauphin du club de la capitale.

Depuis, le rapport de force semble avoir un peu changé puisque Lille n’est que le sixième de L1 et éprouve quelques difficultés à rester constant d’un match sur l’autre. La réception d’un cador comme le PSG (21h) n’effraye pourtant pas Gabriel. Le défenseur central brésilien a prévenu son compatriote Neymar qu’aucun cadeau ne lui sera fait sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.

Gabriel et Neymar se connaissent bien

« Dans le football, il y a des tacles, des fautes, c’est normal ! Dimanche, il y aura beaucoup de fautes des deux côtés. Evidemment, on regarde des vidéos de lui pour bien défendre. Mais on ne se focalise pas que sur lui. On va tout faire pour le neutraliser. C’est quelqu’un que je connais bien. Son frère est un ami à moi, a-t-il affirmé dans Le Parisien. En dehors des matchs, on s’appelle souvent. Ces derniers jours, on a échangé des messages pour se chambrer. Sur le terrain, ce sera autre chose, je pars au combat. »

Cela fait 8 matches consécutifs que Neymar trouve le chemin des filets en L1. Gabriel est prévenu.