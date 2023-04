PSG, OGC Nice : les surprenantes confidences du président Rivère sur l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Muet depuis le début de l'affaire Galtier, le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère est sorti du silence en marge de la rencontre entre son club et le FC Bâle en Ligue Europa Conférence. Longtemps désireux de préserver les Rouge et Noir avant le choc européen, le boss du Gym a justifié sa position sensible. « Il y a une enquête en cours. On a recommandé aux salariés de ne pas trop s'exprimer sur le sujet afin de protéger cet événement si important. Cela fait beaucoup de bruit, de la cacophonie même. Par la suite, chacun aura la totale liberté de s'exprimer pour dire ce qu'il pense. J'ai déjà été auditionné, j'ai donné tous les éléments que je considérais avoir en ma possession. Chacun fera la même chose. Il était vraiment important de protéger le groupe, ce qui n'a été facile durant cette période », a glissé Jean-Pierre Rivère.

« Ce mail, je ne l'ai toujours pas vu »

« L'enquête va être longue, il n'y a pas d'urgence. Il ne faut pas toujours coller à l'urgence du temps médiatique. On n'est pas toujours obligés d'aller trop vite sur certains sujets », a ajouté l'intéressé, qui n'a pas voulu commenter les tensions entre Julien Fournier et Christophe Galtier l'an passé et qui assure n'avoir jamais lu le mail : « Ce mail, je ne l'ai toujours pas vu. Je n'ai eu que les éléments rapportés par le journaliste M. Molina. Point barre. Ce que j'ai entendu, vu, compris, pas compris, je ne vais pas vous le dire. J'ai donné tout ce que je pouvais aux enquêteurs lors de mon audition. J'espère que chacun pourra librement s'exprimer dans le cadre de l'enquête. Je ne vais pas dire dans la presse ce que j'ai exprimé aux enquêteurs ».

Pour résumer Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, n'avait pas encore pris la parole depuis le début de l'affaire Christophe Galtier. Après avoir répondu aux enquêteurs, le boss azuréen a fait la tournée des médias avant le match de Bâle.

Alexandre Corboz

Rédacteur