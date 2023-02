PSG, OGC Nice, Stade de Reims : ils sont dans l’équipe type de la 25e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le PSG a marché sur l’OM hier en clôture de la 25e journée de Ligue 1 au stade Vélodrome (3-0) et a repris huit points d’avance sur son dauphin en Ligue 1. Pas moins de six joueurs parisiens composent l’équipe type du week-end : Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Nordi Mukiele, Lionel Messi, Marquinhos ainsi que Nuno Mendes.

L’OGC Nice, auteur d’une performance majuscule à Louis II contre l’AS Monaco dans l’après-midi (3-0), n’est pas en reste puisque quatre Aiglons ont été retenus en plus du coach Didier Digard : Dante, Khéphren Thuram, Hicham Boudaoui et la recrue estivale Terem Moffi.

On signalera enfin la présence du Japonais Ito, qui a activement participé à la large victoire du Stade de Reims devant le Toulouse FC de Philippe Montanier (3-0) avec un but, deux passes décisives et 8 dribbles réussis sur 9 tentés.