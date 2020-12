PSG - OL (0-1) : le pire verdict est écarté pour Neymar !

Le PSG continue de suer pour Neymar. Blessé à la cheville gauche lors de la défaite du PSG contre l'OL dimanche au Parc des Princes (0-1), l'attaquant brésilien ne souffre pas de fracture. « C'est que redoutaient les médecins du club, et qui aurait nécessité une immobilisation de longue durée comme lors des deux premières blessures de Neymar au pied droit avec le PSG, en février 2018 et janvier 2019, assure Le Parisien. Cela ne veut pas dire que la star parisienne est complètement sortie d'affaire. En effet, le numéro 10 doit passer ce lundi une IRM (Imagerie à résonance magnétique) qui va permettre de déterminer l'exacte gravité de son entorse. Les spécialistes ont besoin de savoir si les ligaments de la cheville ont été touchés et à quel degré. Mais il semble déjà acquis qu'on ne reverra pas le crack de Santos sur un terrain avant la trêve. »

