PSG - OL (0-1) : un premier diagnostic émerge sur l'indisponibilité de Neymar

Le PSG fait la grimace. Battu hier par plus fort que lui, l’OL (0-1), le champion de France a reculé à la troisième place de L1 et attend de pied ferme l’identité de son prochain adversaire en 8es de finale de la Ligue des champions à midi.

Neymar, lui, regardera le tirage au sort sur son lit après être sorti sur civière suite à un tacle rugueux de Thiego Mendes. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure de l’attaquant du PSG mais elle convoque de bien mauvais souvenirs en nous ramenant en 2017-2018 et en 2018-2019, quand il fut arrêté plusieurs mois après des entorses et des fractures du cinquième métatarsien du pied droit.

Un forfait de Neymar contre le LOSC déjà acté

Cette fois c’est la cheville gauche, mais si elle est aussi fragile que la droite ça n’augure rien de bon. Neymar souffrirait, selon les premières constatations médicales, d'une entorse. Il faudra attendre les résultats des examens qu’il doit passer ce matin mais le PSG peut retenir son souffle.

L’Équipe, dans son édition du jour, émet un premier diagnostic en laissant clairement entendre qu’il est « peu probable de le revoir sur un terrain d'ici 2021. » Son forfait pour le choc contre le LOSC dimanche prochain serait donc d’ores et déjà acté. En attendant sans doute pire : si l'on se fie aux trois antécédents de Neymar à l'infirmerie du PSG, son absence dure en moyenne entre deux et trois mois.