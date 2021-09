PSG – OL (2-1) : Aulas monte au créneau et crie au scandale contre la VAR !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

A l'issue de la défaite de l'OL sur le fil sur la pelouse du PSG (1-2), Jean-Michel Aulas était très remonté. Le président rhodanien s'est exprimé sur OL TV, dénonçant l'arbitrage de Clément Turpin et l'inaction de la VAR.

« On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait du intervenir. La décision n'est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards. Il faut capitaliser sur ce match pour se relancer. C'est de bonnes bases pour la suite », a glissé JMA.

Le président @JM_Aulas après #PSGOL : "On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait du intervenir. La décision n'est pas normale." pic.twitter.com/E00Dvgs9x9 — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2021