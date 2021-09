PSG - OL (2-1) : Paqueta au top malgré le scénario, Turpin en flop... Les notes du choc

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Les notes des deux équipes :

PSG : Donnarumma (5) – Kehrer (4,5), Marquinhos (5,5), Kimpembe (5), N.Mendes (5,5) – Herrera (5, puis Wijnaldum (86e)), Gueye (5) – Di Maria (5,5, puis Icardi (81e)), Messi (5,5, puis Hakimi (75e)), Neymar (5) – Mbappé (5).

OL : Lopes (6) – Gusto (6), Boateng (5,5, puis Diomandé (65e)), Denayer (6), Emerson (5,5) – Caqueret (5,5), B.Guimaraes (5,5) – Shaqiri (5, puis Cherki (79e)), Paqueta (6,5, puis Keita (86e)), Toko Ekambi (6, puis Aouar (65e)) – Slimani (5).

A la loupe :

Lucas Paqueta (6,5)

Déjà auteur de son 3e but de la saison, le Brésilien a encore failli gâcher la fête du PSG au Parc des Princes. Buteur, l'ancien du Milan aura réalisé un gros match dans le cœur du jeu avant de sortir à la 86e minute victime de crampes.

Anthony Lopes (6)

Depuis le début de saison, le Portugais est impeccable et il l'a encore démontré face à Lionel Messi ce dimanche. En prime, Anthony Lopes est touché par la « baraka » des grands gardiens, lui qui a vu le coup-franc de l'Argentin s'écraser sur son arrête (37e). Il ne peut rien sur le penalty de Neymar et sur la tête de Mauro Icardi à la fin.

Malo Gusto (6)

Opposé parfois à Neymar parfois à un Mbappé qui dézonait, le défenseur de 18 ans a vécu un troisième match de dingue en une semaine... Et il a encore assuré avec l'aplomb d'un vieux briscard. Offensivement, ses échanges avec Xherdan Shaqiri sont intéressants et derrière, il a été tout simplement parfait. Sanctionné d'un penalty lunaire par Clément Turpin alors qu'il est lui-même victime de la faute de Neymar (63e).

Kylian Mbappé (5)

Pris en grippe par Clément Turpin qui n'a pas apprécié ses attitudes, le meilleur buteur du championnat (4 buts) – incertain avant la rencontre – n'était clairement pas dans son assiette ce dimanche contre Lyon. Du quatuor offensif, il s'est avéré le plus décevant... Jusqu'à son centre pour Mauro Icardi à la 93e minute. Jamais dangereux pour Anthony Lopes sinon. La marque des grands n'est-elle pas de sortir de sa boîte pour achever l'ennemi ?

Lionel Messi (5,5)

On attendait beaucoup de Lionel Messi et on a vu du mieux pour l'Argentin, resté malgré tout muet contre Lyon ce dimanche. Victime de belles sorties d'Anthony Lopes, malchanceux avec son deuxième montant en deux matchs sur un coup-franc sublime (37e), Messi a quand même donné l'impression de monter en régime, davantage présent dans la participation au jeu et même défendant sur certaines situations. Ses meilleures minutes avec le PSG pour le moment mais il est sorti frustré... avec un vent à Mauricio Pochettino.

Le vent de Messi à Pochettino à la suite de sa sortie 🥶 #PSGOL pic.twitter.com/OfU7fwLSdf — Vines Foot (@VinesFoot) September 19, 2021

Mauro Icardi (non noté)

Rentré tout à la fin, l'Argentin a fait ce pour quoi il est payé : sortir de sa boîte et marquer le but de la victoire. Présent dans la surface à la 93e minute pour catapulter de la tête un centre de Kylian Mbappé dans les filets d'Anthony Lopes. Clinique.

Clément Turpin (1)

Si Bernard Lacombe avait été aux commentaires, il aurait sans doute réclamé une canne et un chien pour le soi-disant « meilleur arbitre français ». Qu'on soit supporter lyonnais ou d'un autre club, on ne peut qu'être indigné par sa décision. Alors que c'est Neymar qui fait la faute sur Malo Gusto et le pousse au sol (63e), le référé a pourtant jugé dans l'autre sens sans que la VAR ne l'avertisse de son erreur. Une action qui va beaucoup faire parler et ouvrir un nouveau débat à coup sûr :

📸 On vous laisse vous faire votre avis. Y avait-il penalty sur cette situation litigieuse selon vous ? pic.twitter.com/k1PKgubpbu — RMC Sport (@RMCsport) September 19, 2021