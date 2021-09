PSG - OL : l'antidote anti Messi dégainée par Bosz ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Ce dimanche (21h), la rencontre PSG – OL au Parc des Princes devrait marquer les retrouvailles entre Lionel Messi et Jérôme Boateng. Un match forcément attendu par rapport à la fameuse « chute » du défenseur allemand ridiculisé un soir de mai 2015 au Camp Nou (défaite 3-0) et qui avait fait l'objet de nombreuses moqueries dès sa signature à Lyon.

Pourtant, le duel Messi – Boateng, ce sera bien un duel de « porte-bonheur » comme le rapportent Le Progrès et L'Equipe. Si le sextuple Ballon d'Or n'a jamais perdu en six confrontations face à l'OL avec le Barça, l'ancien défenseur du Bayern Munich a plus souvent fait souffrir l'Argentin qu'il n'a souffert de sa présence sur le pré.

Depuis 2010, Boateng a souvent été là pour faire mal à l'Argentine et au Barça de Messi. A trois reprises, ses équipes se sont imposés lourdement (4-0 deux fois, 8-2 lors du « final 8 » de C1 2019-20) et le défenseur de l'OL a glané son titre de Champion du Monde face à l'Albiceleste de Messi. Quoi qu'il arrive, ce sera une nouvelle page de la confrontation Messi -Boateng qui s'écrira ce dimanche...

Voici la une du journal L'Équipe du dimanche 19 septembre https://t.co/I36iFWn2Up pic.twitter.com/SajFxcPP50 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 18, 2021