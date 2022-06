PSG, OL - Mercato : destinations proches et inattendues pour Blanc et Cavani ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Pas de retour en Ligue 1 pour Laurent Blanc et Edinson Cavani, mais un point de chute de l’autre côté des Pyrénées ? C’est en tout cas ce qu’annonce l’émission espagnole El chiringuito.

Selon Nico Rodriguez, « Laurent Blanc serait fou à l’idée de venir à l’Athletic Bilbao », tandis que pour Josep Pedrerol, l’entourage de Cavani aurait déjà pris contact avec L’Atletico Madrid, Villareal et le FC Séville.

Libre de tout contrat depuis son départ du club Qatarien d’Al Rayyan, Laurent Blanc avait confié il y a quelques semaines qu’il « aimerait retrouver des responsabilités dans un club » et pas forcément en Ligue 1. L’OL qui avait pris contact avec le champion du monde 98 semble vouloir rempiler une saison avec Peter Bosz.

Edinson Cavani quant à lui recherche un dernier challenge en Europe. EL Matador sort d’un passage compliqué à Manchester United (19 buts en 59 matchs). Éclipsé par Ronaldo l’Uruguayen aurait trouvé une porte de sortie vers l’Espagne en discutant avec de grosses écuries. À 35 ans Cavani pourrait découvrir la Liga, un championnat qui réussit généralement plutôt bien aux Uruguayens.

Yann Noailles

Rédacteur