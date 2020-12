C'est un véritable match de gala qui se joue ce dimanche au Parc des Princes entre un PSG leader de Ligue 1 (28 pts) et l'OL, l'un de ses plus sérieux rivaux (3e avec 26 pts avant la journée). Sur ce match, les hommes de Rudi Garcia, invaincus depuis dix matches et en grande forme actuellement (4 victoires consécutives), auront à cœur de prouver qu'ils peuvent prétendre à bousculer le Champion de France dans la course au titre.

PSG – OL, l'affiche du dimanche sur Téléfoot