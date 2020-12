PSG - OL : inquiétudes pour Mbappé et Marquinhos, Depay titulaire au Parc ?

Les absents ont toujours tort et Marquinhos devrait l’apprendre à ses dépens ce soir. Selon L’Équipe, Thomas Tuchel a en effet peu de chances de disposer du capitaine du PSH contre l’OL après un choc à une hanche mercredi face à Istanbul Basaksehir (5-1).

Une décision définitive sera prise ce matin à l’issue du réveil musculaire au Camp des Loges qui précèdera le départ en mise au vert dans un hôtel de l’ouest parisien. Un autre Parisien n’a pas achevé l’entraînement hier : Kylian Mbappé. L’ancien Monégasque inspirait néanmoins moins d’inquiétude et devrait tenir sa place dans la ligne d’attaque du PSG dans un possible 5-3-2.

Du côté de l’OL, Memphis Depay et Tino Kadewere semblent être aptes pour démarrer la rencontre. Avec eux, Rudi Garcia poursuivrait alors dans son système fort, le 4-3-3, même s’il a évoqué le possible retour d’une défense à trois estampillée Final 8 de la Ligue des champions. Si jamais Depay ou Kadewere étaient finalement absents, Houssem Aouar pourrait remonter d'un cran et laisser sa place à Bruno Guimaraes au milieu de terrain. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le groupe se déplacera à 21 avec le jeune attaquant Yaya Soumaré (20 ans) au cas où...