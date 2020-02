PSG – OL : la tentation de lancer Cherki est très forte chez Garcia

true

Que prépare Rudi Garcia au PSG au Parc ? Défense à 3 ou à 4, milieu à 2 ou à 3, l’entraîneur des Gones n’est pas à une surprise près depuis son arrivée à l’OL. Selon L’Équipe, tout est encore possible ce soir : il peut relancer Andersen et passer à 3 derrière voire lancer Rayan Cherki d’entrée, lui qui a changé la fin du triste nul contre le SC Amiens (0-0).

« Garcia va devoir décider s’il est prêt à débuter un match pareil, après deux rencontres très pauvres, offensivement, sur le plan collectif », glisse le quotidien sportif. Samedi, en conférence de presse; Thomas Tuchel n’a pas tari d’éloges au sujet du jeune attaquant de l’OL.

Quasiment le même 11 qu’à Nantes pour le PSG ?

Du côté du PSG, justement, Tuchel pourrait reconduire un onze très proche de celui qui s’est imposé à Nantes (2-1) mardi en raison de six absences d’envergure (Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Diallo et Dagba). L’animation offensive devrait ainsi s’articuler autour de Mbappé, Sarabia, Di Maria et Icardi. Enfin, au regard des forfaits en défense, le coach allemand du PSG devrait renouveler sa confiance aux 4 qui ont joué à Nantes, à moins qu’il ne remplace Kehrer par Kouassi.