PSG, OM, OL : les trois clubs se prennent un taquet d'un ambitieux de L2

A l'image du Fortuna Düsseldorf en deuxième division allemande, le Paris FC a pris la décision de rendre l'accès à son stade gratuit pour les matches de ses équipes masculine et féminine. Une décision que son président, Pierre Ferracci, a justifié ce lundi sur le plateau de BFM, assurant que les pertes seraient peu importantes et comblées par les sponsors. Mais que la notoriété engrangée serait, elle, inestimable. Il en a profité pour tacler le football actuel. Le PSG, symbole de l'argent-roi, l'OM, la violence des supporters a été condamnée, et l'OL, mis en lumière par son groupuscule raciste à Marseille il y a deux dimanches, peuvent se sentir visés...

"On parle de violence, de l'argent-roi, des dérives racistes..."

"Le football a mauvaise presse aujourd'hui. On parle de violence, de l'argent-roi, des dérives racistes... Les tarifications continuent de grimper, et pas seulement en Ligue des champions. Le foot devient inaccessible, notamment pour les familles modestes. Le football est le sport le plus populaire de la planète, le plus pratiqué, le plus regardé. On y croit, non seulement de rendre le foot accessible, mais aussi d'aider une association qui travaille pour le bien commun. On a fait le sondage auprès des grandes et moyennes entreprises. Ils sont plutôt positifs. Un euro, cinq ou dix euros, ça compte. L'équation économique sera aussi gagnante, j'en suis persuadé. Il faut que les sponsors nous accompagnent aussi. Le football doit rester ouvert à tous."

💬 "C'est un enjeu sociétale et un enjeu opérationnel pour le club"



Le Paris FC lance la gratuité totale pour les matchs à domicile de Ligue 2 et de D1 Arkéma pic.twitter.com/CuoZbYWtKz — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) November 6, 2023

