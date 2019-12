PSG, OL, LOSC : ils sont dans l’Equipe-type de l’année 2019 !

true

Après chaque journée de championnat et à l’issue de la phase aller, « L’Equipe » dévoile son onze-type des joueurs de Ligue 1. Le principal quotidien sportif en a fait de même pour récompenser l’année civile 2019 et forcément cette équipe est très différente de celle de la première partie de saison 2019-2020 … Mais toujours à forte consonance parisienne.

En effet, les journalistes de L’Equipe et de L’Equipe TV ont choisi d’aligner sept joueurs du PSG : Thiago Silva – Marquinhos dans l’axe, Juan Bernat à gauche et un milieu très déséquilibré composé de Marco Verratti, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria.

Comme en 2018, quatre joueurs d’autres formations de l’élite complétent le podium : Mike Maignan (LOSC), Youcef Atal (OGC Nice), Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Memphis Depay (OL). Pas très engageant pour les clubs concernés, le quotidien sportif rappelle que les quatre derniers à avoir brisé l’hégémonie parisienne ont tous changé de club depuis (Lecomte, Mendy, Ndombélé, Pépé), trois d’entre eux ayant même quitté la Ligue 1.

Le onze de l’année :

Maignan (LOSC) – Atal (OGC Nice), T.Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Bernat (PSG) – Verratti (PSG) – Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Di Maria (PSG) – Ben Yedder (AS Monaco), Depay (OL).