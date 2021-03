PSG, OL, LOSC, RC Lens - Mercato : à fond sur le nouveau Ben Arfa (Girondins) de L1 ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Le bilan personnel de Romain Faivre n’est pas passé inaperçu. Déjà comparé au Hatem Ben Arfa de la grande époque, l’ailier du Stade Brestois (22 ans) compile 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison. Malgré sa prolongation jusqu’en 2025 cet hiver, l’intéressé veut évoluer dans un contexte compétitif. Le Stade Brestois s’attend à être sollicité au mercato.

« Plusieurs clubs étrangers nous ont appelés cet hiver, explique dans L’Équipe Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club breton. Je leur ai expliqué qu’il était hors de question que Romain nous quitte et leur ai demandé donc de ne pas envoyer d’offres ni mêmes d’offres de transfert avec prêt immédiat. Mais je le sais, ces clubs reviendront cet été. Nous ne sommes pas dans une situation où nous sommes obligés de vendre Romain. Après, on sait qu’en raison de ses performances, ce sera un garçon sollicité. Et on sait très bien qu’à partir d’un certain niveau de sollicitations, on ne sera pas capable de le retenir. Je n’ai pas défini de prix mais on a vendu Ibra (Diallo) 15 M€ (à Southampton). Et les joueurs offensifs valent forcément plus… »

L'OL, candidat déjà déclaré pour Faivre

Selon L’Équipe, Leeds, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund ont fait part de leur intérêt pour Faivre. Le marché de Ligue 1 regarde aussi avec assiduité les performances du Brestois. L’OL et d’autres membres du Top 5 français ont directement ou indirectement fait savoir qu’ils suivaient le joueur. Le PSG garderait par exemple un œil sur sa progression. Reste ensuite à savoir qui de l’AS Monaco, du LOSC et du RC Lens se sent concerné...