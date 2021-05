PSG, OL, LOSC, RC Lens : Neymar agace, des Trophées UNFP 2021 encore très discutés !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

La présence de Neymar, le plus gros sujet de scandale

Si les présences de Kylian Mbappé (PSG), meilleur buteur de L1, de Memphis Depay (OL), de Burak Yilmaz (LOSC) ou Wissam Ben Yedder (AS Monaco) ne se discutent pas, celle de Neymar Jr prête à débât. Certes la méga star du PSG est sans aucun doute l'une des attractions du championnat mais, avec seulement 16 matchs, 8 buts dont 4 penaltys et deux cartons rouges, le Brésilien a surtout été choisi sur son nom plus que sur ses performances. Lucas Paqueta (OL) ou Kévin Volland (AS Monaco) méritaient plus...

Pour rappel, ce sont les joueurs qui votent. Pas les journalistes ni les suiveurs du foot.

Et chaque année, on constate que beaucoup de joueurs regardent peu les matches.

Neymar a joué 16 matches. Volland, Paqueta ou André auraient été des choix plus judicieux ...#UNFP — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) May 11, 2021

Mettre #Neymar dans les 5 nommés, c’est cracher au visage de de la Ligue 1 en la dévaluant, c’est mépriser tous ceux qui auraient dû figurer à sa place, et c’est faire offense à son talent énorme. Rappel : 16 apparitions cette saison. #UNFP — Bertrand Latour (@LatourBertrand) May 11, 2021

Mettre Neymar dans les 5 joueurs nommés pour la saison 2020/21 .........c'est ce foutre de notre gueule !! — GillesFavard (@GillesFavard) May 11, 2021

16 matches

8 buts (4 sur penalty)

5 passes décisives

2 cartons rouges

5 journées de suspension



0 raisons de voir #Neymar entre les nommés au titre de « meilleur joueur » de la saison 2020/2021



#TropheesUNFP pic.twitter.com/PfjZCMrp1H — Simone Rovera (@SimoneRovera) May 11, 2021

Des choix « par défaut » chez les coachs et les gardiens

Dans les listes de « meilleur entraîneur » ou « meilleur gardien », on retrouve des évidences. Comment ne pas mettre en avant Christophe Galtier (LOSC), Niko Kovac (AS Monaco) ou Franck Haise (RC Lens) sur les bancs ? Comment ne pas donner le titre de meilleur portier à Mike Maignan (LOSC) ou Keylor Navas (PSG) ? En revanche, les autres choix de ces listes donnent l'impression d'un remplissage. Rudi Garcia (OL) et Christophe Pelissier (FC Lorient) profite surtout des mouvements sur les bancs et de l'irrégularité des autres. Dans les buts, Steve Mandanda (OM) mérite sa place mais on peut s'interroger sur les choix d'Anthony Lopes (OL), alors que le Portugais réalise sans doute la saison la plus compliquée de sa carrière, ou de Benjamin Lecomte (AS Monaco), longtemps absent cette saison. Un Predrag Rajkovic (Reims) ne méritait-il pas plus compte-tenu de la qualité de ses deux dernières saisons ?

Match ouvert chez les Espoirs

Concernant le choix des Espoirs, c'est assez ouvert aux vues des nommés. Faute de Trophées UNFP en 2020, Eduardo Camavinga (Stade Rennais) peut briguer la victoire cette année... Même s'il a été beaucoup moins performant que lors de la précédente saison. Mais sa victoire n'est pas complètement acquise car les Monégasques Sofian Diop et Aurélien Tchouaméni, le niçois Amine Gouiri et le lyonnais Maxence Caqueret se posent tous en rivaux. Pas d'énormes erreurs dans la liste même si chaque club aurait pu avoir son joueur à proposer sans que cela ne détonne par rapport aux autres profils (Gourna-Douath, Kolo Muani, Mbuku, etc.). Les joueurs votant sans forcément regarder les matchs, il est quand même probable que le médiatique Camavinga dispose d'un atout par rapport à la concurrence.