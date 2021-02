PSG, OL, OM, ASSE, FC Nantes : Maracineanu évoque le retour des supporters, trolle Neymar et veut prolonger Mbappé !

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Sur le retour des supporters dans les stades

« On avait décidé de travailler sur des jauges partielles concernant les stades de football ou les enceintes sportives. Le but était d'avoir un pourcentage sur la surface qui peut être occupée par les spectateurs. Je dois me rendre à Lyon pour rencontrer Jean-Michel Aulas pour l'OL, Tony Parker pour l'ASVEL et Olivier Ginon pour le LOU rugby. Nous allons discuter des expérimentations possibles comme c'est le cas pour la culture (…) On va étudier la possibilité dans certaines villes et certains clubs de reprendre avec des protocoles validés par la Préfecture et l'ARS (…) Ce sera fait en accord avec le Ministère de la Santé (…) On va vers les expérimentations qui vont permettre de rouvrir petit à petit ».

Sur l'aide aux clubs suite à la défection de Mediapro

« C'est vrai qu'il y a besoin de rediscuter avec les clubs sur leurs modèles de gouvernance. Sur leur modèle économique aussi peut-être (…) On a déjà débloqué une aide de compensation de billetterie de l'ordre de 75 M€, le chômage partiel plus 600 M€ de prêts garantis par l'Etat. Il s'agit d'une aide conséquente (…) Nous continuerons à aider les clubs car il ne faut pas qu'ils perdent pied. C'est important pour les médias, pour le public et pour les joueurs que nous devons garder compétitif et en activité ».

Des matches de L1 gratuits à la télévision à l'avenir

« Ce serait super. Cela fait très longtemps qu'on n'en a pas eu maintenant ce n'est pas nous qui décidons. France Télévisions a son mot à dire. C'est aussi une question de budget. Cela voudrait dire que les prix seraient très bas si France Télé peut s'aligner... Pour l'instant, des gens peuvent payer plus. Mais on y a pensé aussi ! »

Sur la baisse des salaires et Neymar

« Quand il s'agit de salaires importants, il faut que tout le monde fasse un effort. C'est vrai que c'est contre-intuitif car on ne va pas demander à d'autres salariés de baisser leur salaire. Là, il s'agit de salaires importants (…) L'Etat est là pour aider mais ne pourra pas se substituer à un modèle économique qui est aussi spécifique. Peut-on imaginer un Neymar prêt à baisser son salaire ? J'aimerais déjà imaginer un Neymar en capacité de jouer (rires) Mais évidemment, il faut que tout le monde fasse un effort. Y compris les diffuseurs. Tout le monde doit penser à l'après. L'essentiel, c'est que les clubs ne meurent pas aujourd'hui. »

Sur le souhait de voir Mbappé prolonger

« Bien sûr, Kylian reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça. On a besoin de toi. Le public a besoin de toi. Le PSG a besoin de toi. Les jeunes footballeurs ont besoin de modèle. Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas trop sortir de France alors autant rester... »