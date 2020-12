PSG, OL, OM, ASSE, FC Nantes, RC Lens : le cas Mediapro tranché ce jour à la LFP !

L'annonce est tombée il y a quelques minutes sur RMC. Attendu entre ce vendredi matin et lundi prochain, le conseil d'administration de la LFP se réunit ce jour à 10 heures pour décider de la stratégie à adopter dans le processus de conciliation avec Mediapro.

Canal+ et beIN Sports invités à se tenir prêts

En l'état des négociations avec Marc Sénéchal, conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Nantes, la Ligue peut choisir d'accepter les conditions de retrait fixé par le groupe sino-espagnol (la cession des droits contre l'assurance de ne pas être poursuivi en justice et un dédommagement inférieur à 50 M€), attendre la fin de la conciliation le 18 décembre ou aller au clash avec Mediapro et de provoquer la faillite du groupe audiovisuel.

Si tous les membres du CA ne sont pas sur la même longueur d'ondes, notamment Nasser Al-Khelaïfi qui prone la troisième solution, RMC explique qu'une issue est possible ce jour et pourrait concerner les matches du week-end : « Des messages internes ont été passés à Canal+ et beIN Sports pour demander aux collaborateurs de se tenir "prêts" à diffuser les matchs. Et il y en a beaucoup jusqu'à la trêve de fin d'année, avec quatre journées de championnat programmées, soit un match tous les trois jours ».