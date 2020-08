PSG, OL, OM, FC Nantes, ASSE, LOSC, RC Lens… Telefoot communique ses trois formules d’abonnement

false

Sur son site officiel, la Chaîne Téléfoot a communiqué ses formules d’abonnement pour la saison 2020-21.

A moins de dix jours de la reprise de la Ligue 1 2020-21, on commence à y voir (enfin) un peu plus clair avec la nouvelle chaîne de Mediapro, Téléfoot, qui commencera à émettre le lundi 17 août prochain. Si les accords avec tous les opérateurs autre que SFR ne sont pas encore trouvé, le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 vient de communiquer sur son site officiel de ses trois offres d’abonnement.

Il y aura une offre d’entrée de gamme à 14,90€/mois sans engagement. L’offre n’incluera pas les compétitions européennes et ne sera disponible que sur smartphone et tablette. La seconde offre, celle de base, a vu son prix à 25,90€/mois avec un engagement de douze mois et elle offrira la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Enfin, l’ultime formule proposée par Mediapro et couplée avec Netflix s’affichera à 29,90€/mois pendant douze mois.

Pour le coup de feu des abonnements, ce sera donc lundi prochain…