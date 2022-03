PSG, OL, OM, FC Nantes, RC Lens : jackpot en vue pour les clubs de Ligue 1, l’ASSE lésée ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Vincent Labrune peut commencer à se frotter les mains. Comme évoqué hier, le processus de la société commerciale de la LFP, pour laquelle son président a débuté des négociations exclusives la semaine dernière avec CVC entre dans la phase de négociations avec les clubs. Le fonds propose 1,5 milliard d’euros contre 13 % du capital de la prochaine filiale.

Aujourd’hui, le groupe de travail constitué de six clubs de L1, trois gros (le PSG, l’OL et l’OM) et trois dits petits (Lorient, Montpellier et Reims) plus le président du collège de L2, Bernard Joannin (Amiens) va rencontrer des représentants de CVC et discuter de certains détails comme la répartition des sommes ou leur utilisation.

L’ASSE se sentirait lésée

Selon L’Équipe, le lendemain, réunis en collège les clubs de L1 doivent débattre de ces sujets sensibles. Les discussions s’annoncent serrées entre ceux qui ne comprendraient pas que le PSG récupère 30 % de la somme comme il le souhaiterait et ceux qui, comme l’ASSE, regrettent de ne pas être dans le groupe des Européens.

Hier, Vincent Labrune et ses conseils des banques Centerview et Lazard sont venus présenter au comité exécutif de la FFF le projet CVC. Dans l’après-midi, le président de la Ligue et Noël Le Graët ont approfondi les discussions. La veille, les deux hommes avaient déjà dîné ensemble.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

ON VOUS AIMAIT TANT ! 💚

Avec la douloureuse disparition de Jean-Luc Ribar, c'est l'ASSE du milieu des années 80 qui se rappelle à nos souvenirs...

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/be29GIapk4 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 22, 2022

Pour résumer Le processus de la société commerciale de la LFP portée par Vincent Labrune entre dans la phase de négociations avec les clubs. Et celle-ci ne s’annonce pas comme la plus simple au regard de certains clubs comme l’AS Saint-Étienne.

Bastien Aubert

Rédacteur