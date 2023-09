PSG, OL, OM, RC Lens, FC Barcelone… Les derniers points chauds du Mercato d’été 2023 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

ILS AURONT UN DERNIER JOUR ANIME

Le dernier jour s’annonce très animé au PSG. S’il est quasiment acté que le Real Madrid ne bougera plus pour Kylian Mbappé, il reste quand même une arrivée espérée à Paris dans le secteur offensif (Randal Kolo Muani). Le PSG doit également finaliser le départ d’Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort et des mouvements pourraient intervenir dans le loft (Michut, Wijnaldum, Draxler, Dagba, Gharbi, Nagera…) ou chez les indésirables (Verratti, Navas, Bernat…).

Côté OL aussi, ça va être le feu ! Les Gones doivent officialiser l’arrivée de leur sentinelle et d’un ailier supplémentaire en priant pour que la DNCG ne les retoque pas. Au rayon des départs, ça pourrait encore bouger pour Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde. Johann Lepenant pourrait également être prêté.

Le FC BARCELONE a au moins un gros renfort à officialiser ce jour : celui de Joao Cancelo (Manchester City). Comme annoncé par Joan Laporta le week-end dernier, il se peut que les Blaugranas fassent aussi un offensif. Joao Felix (Atlético Madrid) tenait encore la corde ces dernières heures. Des joueurs pour la réserve comme Petterson Novaes (Flamengo) ou Mamadou Fall (LAFC) sont aussi attendus. Dans le sens des départs, on attend l’officialisation du prêt d’Ansu Fati à Brighton et le départ de Clément Lenglet à Aston Villa.

L’ASSE doit annoncer le transfert de Niels Nkounkou à l’Eintracht Francfort. Dans le sens des départs, ça peut également s’agiter pour Aïmen Moueffek, Thomas Monconduit, Mickaël Nadé, Maxence Rivera, Abdoulaye Bakayoko voir Benjamin Bouchouari.

QUELQUES MOUVEMENTS SONT ATTENDUS

L’OM n’a plus beaucoup de chantiers. Le chassé-croisé Marseille – Lorient entre Isaak Touré et Bamo Meïté est en cours. Mais sinon, ça devrait être calme. Après, avec Pablo Longoria, on n’est à l’abri de rien : ni d’un départ de dernière minute (Ounahi ?) ni d’une arrivée surprise (Isidor ?).

Le FC NANTES espère encore un attaquant en fonction des opportunités de fin de marché. Kader Bamba et Moses Simon seront remplacés s’ils partent. Ce ne sera pas le cas de Moussa Sissoko ou Samuel Moutoussamy. Il y a toujours une petite incertitude pour Jean-Charles Castelletto. Chez les jeunes, plusieurs départs sont attendus (Lokiki, Manvelyan, Ndilu…).

Florian Maurice peut encore bouger sur un dossier au STADE RENNAIS : celui du défenseur central avec les envies de départ d’Arthur Theate et l’arrivée potentielle de son remplaçant colombien Davison Sanchez (Tottenham). On attend aussi l’officialisation du départ d’Alfred Gomis à Lorient.

L’OGC NICE n’a pas encore officialisé le prêt de Billal Brahimi au Stade Brestois et son remplacement par Aliou Baldé (FC Lausanne-Sport, 20 ans). Pour le reste, Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo devraient rester, rendant la fin du Mercato des Aiglons beaucoup plus calme…

Grâce à la vente de Carlos Baleba à Brighton mardi, le LOSC a récupéré un gros chèque. Un attaquant va débarquer sur le dernier jour. Pour Jonathan David et Yusuf Yazici, les chances de départ sont minces. A l’inverse de Mohamed Bayo et Alan Virginius.

Le RC LENS doit encore finaliser la signature de Ruben Aguilar (AS Monaco) et le départ de Julien Le Cardinal à Brest. C’est à priori le dernier chantier de l’été dans l’Artois… Journée peu agitée en perspective du côté de la Gaillette même si un coup de folie n’est pas exclu (Ounahi).

IL NE SE PASSERA RIEN

Sauf offre surprise de dernière minute pour Kylian Mbappé, ce sera le calme plat aujourd’hui au REAL MADRID. Malgré la blessure de Vinicius, out pour au moins un mois, les Merengue feront avec les hommes en place plutôt que d’aller chercher un buteur au rabais…

Fait rare dans un club présidé par Gérard Lopez, il ne devrait plus se passer grand-chose aux GIRONDINS DE BORDEAUX dans le sprint final de ce Mercato d’été. Alberth Elis toujours là, le recrutement d’un ailier est gelé. Rayon départ, Malcom Bokele dispose d’un bon de sortie jusqu’à la fin du marché.

Podcast Men's Up Life