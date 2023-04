PSG, OL, RC Lens : ils sont dans l’équipe type de la 30e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Avant de peut-être dire adieu à la France en fin de saison, Lionel Messi marque des points au PSG. Auteur de l’ouverture du score à Nice et impliqué sur le deuxième but (2-0), l’attaquant argentin est présent dans l’équipe type avec ses coéquipiers Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes.

Du côté de l’OL, Corentin Tolisso porte haut les couleurs de son club formateur contre le Stade Rennais (3-1) tandis que son entraîneur Laurent Blanc prend place sur le banc de touche. En défense, le Monégasque Axel Disasi et le Lensois Facudo Medina ont été très inspirés.

Que dire de l’AJ Auxerre ? Auteurs d’un gros match à Ajaccio (3-0), Da Costa et Perrin se sont illustrés en compagnie du Clermontois Cham et du Brestois Lees-Melou. Le latéral droit lorientais Meïté complète ce onze de prestige après sa solide prestation contre l’OM (0-0).