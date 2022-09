PSG, OL, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 8e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG a assis sa domination sur la Ligue 1 en s’imposant hier soir à Décines contre l’OL (1-0). Sans un grand Anthony Lopes, les Gones auraient sans doute eu une valise bien plus lourde et c’est la raison pour laquelle le gardien lyonnais figure dans cette équipe type avec la note de 9.

En défense centrale, Thiago Mendes, décrié depuis deux matches à ce poste, est également présent à la gauche du Rennais Hamari Traoré et des deux Lorientais Talbi et Le Goff. Un trosiième Merlu est là en la personne de Le Fée, buteur face à l’AJ Auxerre.

Au milieu, Marco Verratti et Téji Savanier complètent ce trio. En attaque, Lionel Messi doit composer avec les deux Troyens Ripart et Baldé. Sur le banc de touche, on notera la présence de Régis Le Bris, révélation de ce début de saison pour ses grands débuts en Ligue 1.