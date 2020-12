PSG - OL : sur le départ, Mediapro pourrait se retirer avant le choc !

La situation devient totalement ubuesque et n’est pas faite pour rassurer les acteurs du football français. En plein litige avec la LFP concernant le versement des droits TV - pas réglés en octobre et en décembre - le groupe sino-espagnol serait bel et bien prêt à débarrasser le plancher incessamment sous peu.

« Mediapro semble disposé à tout arrêter, mais en obtenant la garantie que soient réglés, au préalable, ses engagements contractuels avec les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) qui distribuent Téléfoot, explique L’Équipe ce mercredi. Notamment avec SFR, le premier distributeur avec qui un contrat a été signé. Mediapro s’est engagé avec SFR sur des montants financiers très importants et veut se prémunir de toute poursuite à son encontre, en cas d’arrêt pur et simple de Téléfoot. Le conciliateur et la LFP travaillent donc en ce sens en négociant avec les FAI afin que la situation ne pourrisse pas encore plusieurs mois, avec des clubs privés de toute recette télévisée. »

« Quel délire ! »

En attendant une issue qu’ils pressentent funeste, les journalistes de Téléfoot poursuivent leur travail et préparent leurs matches... même s’ils craignent que l’écran noir soit pour bientôt. « Certains présidents de club sont allés jusqu’à dire qu’on ne ferait pas PSG-Lyon », assure l’un des journalistes au quotidien sportif. « Quel délire ! » conclut un autre. À ce stade, on ne peut pas lui donner tort.