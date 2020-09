PSG - OM (0-1) : après Gonzalez, Neymar interpelle Mbappé !

La commission de discipline a tapé fort hier après le Clasico de dimanche dernier. Mais elle s'est refusée à juger l'affaire opposant Neymar à Alvaro Gonzalez, de même que le crachat d'Angel Di Maria sur le défenseur de l'OM. Elle entend prendre son temps avant de trancher.

« Nous disposons d'un certain nombre d'éléments, mais qui doivent faire l'objet d'investigations et plus encore être soumis au contradiction de l'ensemble des parties pour permettre de faire la lumière sur ce qu'il s'est effectivement dit, sur ce qui a été entendu et en tirer toutes les conséquences sur le plan disciplinaire », a indiqué le président de la commission Sébastien Deneux à L’Équipe.

« Oh Covid »

En attendant le verdict, possiblement mercredi prochain, Neymar n’a pas manqué de marquer le retour de Kylian Mbappé à l’entraînement du jour après sa quarantaine purgée en raison du Covid-19. « Oh Covid, a-t-il lâché au loin avant de l'encourager : « Allez mon ami ! Un de plus de récupéré de l'équipe Covid », s'est aussi réjoui Neymar. Le champion du monde, bon public, a répondu à son coéquipier avec le pouce levé et devrait postuler pour une place dans l groupe parisien dimanche à Nice (13h).