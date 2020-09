PSG - OM (0-1) : Ben Arfa défend Gonzalez, Neymar balance encore !

Gonzalez assure sa défense

Devant la polémique, Alvaro Gonzalez a tenu à assurer sa propre défense : « Il n'existe aucune place pour le racisme, écrit Alvaro sur Twitter. Carrière propre et avec beaucoup de coéquipiers et d'amis au quotidien. Il faut parfois apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain. Incroyables trois points aujourd'hui. Allez l'OM et merci la famille. »