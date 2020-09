PSG - OM (0-1) : Daniel Riolo lance une terrible accusation sur les incidents

On risque d’entendre parler encore longtemps du dernier Clasico. Si l’OM peut se targuer d’avoir remporté son premier affrontement contre le PSG au Parc depuis 2011 (1-0), les nombreux incidents ont gâché la fête.

Alors qu’aucune image ne permet encore de vraiment identifier les propos d’Alvaro Gonzalez à l’endroit de Neymar, Daniel Riolo s’est penché sur la question en balançant un énorme scud aux diffuseurs.

« On s’est demandé s’il fallait montrer certaines scènes »

« Ma mise au point concerne les polémiques autour des images de la chaîne Téléfoot. Ce qu’elles disent ou pas. J’ai dit et je pense que c’est anormal qu’avec autant de caméras, on ne puisse pas savoir que ce qu’il s’est passé au moment des différentes altercations de ce match pitoyable. J’accepte totalement l’idée qu’on ne veuille pas savoir et encore moins juger, a-t-il analysé chez RMC Sport. Je sais, par ailleurs, que pour certains montages, on s’est demandé s’il fallait montrer certaines scènes du match. Le crachat de Di Maria, on ne l’a pas non plus. Ça fait pas mal de choses de ratées quand même (...) Je ne parle ni de complot et je n’accuse personne. C’est un choix. Ce sont les limites de ce choix que je cherche à comprendre.