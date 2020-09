PSG - OM (0-1) : de nouveaux éléments versés au dossier Neymar - Gonzalez

Le PSG et l’OM retiennent leur souffle et en particulier Neymar et Alvaro Gonzalez. La commission de discipline de la LFP se réunira en effet demain pour se pencher sur les suites des incidents survenus lors du Classique du 13 septembre au Parc des Princes (0-1). L’attaquant du PSG, qui accuse le défenseur de l’OM de propos racistes, est également dans la collimateur pour avoir lui-même proféré des insultes raciales vis-à-vis d’Hiroki Sakai.

« Pour l'heure, aucun des membres de la commission n'a encore eu accès au dossier, affirme Le Parisien. Pas plus que les clubs, qui devraient néanmoins en prendre connaissance la veille ou le matin de l'audience, afin de préparer leur défense. »

Les images fournies par les clubs à disposition

L'instructeur du dossier, lui, a en revanche déjà entendu Alvaro Gonzalez et Neymar. Le Brésilien s'est exprimé le 23 septembre après l'entraînement du matin pour donner sa version des faits. Comme le Marseillais et les arbitres de la rencontre, il est convoqué ce mercredi soir pour s'expliquer devant les membres de la commission. Ces derniers auront à disposition les images fournies par chaque club.