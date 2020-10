PSG - OM (0-1) : Gonzalez révèle enfin la teneur de ses échanges avec Neymar !

C’est un feuilleton qui semble s’éterniser jusqu’à la fin du monde. Alors qu’on pensait naïvement le dossier clos après la non sanction de la commission de discipline mercredi dernier, Alvaro Gonzalez a remis une pièce dans la machine de sa polémique avec Neymar. Le défenseur central de l’OM est même passé aux aveux pour mieux charger l’attaquant brésilien du PSG !

Neymar a chauffé Gonzalez avec son salaire

« Le match en général était assez regrettable, avec toutes sortes de provocations. Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c'est vrai. Je lui ai dit que j'étais très content de mon salaire. Tout le match de Neymar ce jour-là était regrettable, plein de provocations. Je n'ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien », a expliqué Gonzalez sur la radio Onda Cero.

Le stoppeur espagnol ne s’est pas arrêté en si bon chemin. « J'étais supérieur à Neymar dans ce match, je l'ai fait sortir de ses gonds et il a été impuissant ce jour-là. Il faut savoir digérer les défaites, il faut savoir perdre et savoir quand les choses ne sont pas bien faites », a-t-il ajouté. Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon environnement. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu dans toutes les caméras. »