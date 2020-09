PSG - OM (0-1) : le clan Gonzalez prépare une riposte musclée contre Neymar

Le feuilleton nauséabond entre Neymar et Alvaro Gonzalez a pris une nouvelle tournure ce mercredi. Devant les accusations de Neymar, qui accuse le défenseur de l’OM de propos racistes, son agent est monté au créneau et prépare la riposte sur le plan judiciaire.

« Alvaro a une conduite irréprochable durant toutes ses années en tant que professionnel, a affirmé José Rodri au micro de la radio Onda Cero. Il n'a jamais été impliqué dans de tels faits avant. En aucun cas il n'a prononcé des expressions racistes contre Neymar. Alvaro nie catégoriquement tout type d'insulte raciste dirigée à un partenaire de profession. Il y a même eu des expressions homophobes et péjoratives à son encontre. Il est triste. Il n'a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. Ce n'est pas agréable qu'on t'envoie un million de tweets avec des accusations et des menaces de mort, des photos de lui ont été prises, de sa voiture, etc. C'est dépasser les bornes et il faut arrêter ça. Pour moi, c'est sanctionnable. On se réserve le droit d'enclencher les mécanismes opportuns pour préserver l'honneur d'Alvaro. »

Le gouvernement brésilien se range derrière Neymar

Devant cette prise de position, le gouvernement brésilien s’est dit « solidaire » de Neymar. « Face à un énième cas de racisme dans le sport, le Ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'homme est solidaire avec le joueur Neymar Jr. Le racisme est un crime », a communiqué le Ministère brésilien. La commission aura sans doute de nouveaux éléments pour faire la lumière sur ce dossier devenu très sensible par la force des choses.