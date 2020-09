PSG - OM (0-1) : Payet se fait méchamment clasher après son chambrage

Les polémiques entre le PSG et l’OM sont encore loin d’être terminées. Ce vendredi, une étrange affaire est née entre Alexy Bosetti et Dimitri Payet. Sur Twitter, l’ancien joueur de l’OGC Nice s’est en effet permis de clasher le milieu offensif de l’OM suite à son chambrage consécutif à la victoire sur le PSG le 13 septembre au Parc des Princes (1-0).

« Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. (...) Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin », a lancé Bosetti 'Le Puy Foot, 27 ans) avant de se faire reprendre de volée par ce même Payet : « Et ensuite je t’achèterais toi pour te mettre devant chez moi parce que tu n’as pas le niveau pour être dans mon jardin. » Florian Thauvin, qui pestait contre ce genre d’attaques, est servi...