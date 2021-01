PSG - OM (2-1) : le clash entre Neymar et Alvaro Gonzalez repart de plus belle !

On ne sait pas trop quand seront les prochaines vacances en ces temps perturbés, mais on sait déjà que Neymar et Alvaro Gonzalez ne les passeront pas ensemble. Déjà opposés lors du Classique de septembre dernier (0-1), les joueurs du PSG et de l’OM ont remis le couvert mercredi à Lens lors du Trophée des Champions.

Neymar a eu l’occasion de prendre sa revanche sur son adversaire espagnol, avec qui il a échangé des mots après la rencontre (2-1). Cette discussion à distance ne s’est pas arrêtée en si bon chemin puisque le défenseur de l’OM en a remis une couche dans la presse espagnole.

« Comme vous l'avez vu, les provocations continuent »

« Comme vous l'avez vu, les provocations continuent. Après le match lors de la remise des trophées, il a continué la provocation, a-t-il réagi à distance dans l’émission à succès El Chiringuito. J'ai gardé mon calme et il a mis un autre tweet. Lorsqu'une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie. » Voilà qui ne devrait pas vraiment arranger les choses.