PSG – OM (0-1) : Alvaro innocenté par un expert dans l'affaire Neymar !

A l'issue du Classique PSG – OM (0-1) dimanche, Neymar Jr a proféré de lourdes accusations concernant Alvaro Gonzalez. Selon lui, l'Espagnol de l'OM l'aurait traité de singe, ce qui a justifié son coup de sang et son exclusion dans le money-time. Depuis le début de la polémique, Neymar n'a pas varié d'un iota de sa position : Alvaro est raciste et il espère que les images pourront le prouver.

Des insultes justes condamnables par la morale ?

Si Telefoot n'a pas trouvé d'éléments visuels de l'altercation entre la star du PSG et le rugueux défenseur de l'OM avant les heurts de la fin de match, beIN Sports Moyen Orient a depuis sorti les images de plusieurs frictions et mots échangés sur le pré. Des mots difficilement audibles et qu'il est difficile de qualifier de preuves même si Neymar s'est vite plaint à Monsieur Brisard des mots d'Alvaro.

Dans un souci de vérités, Le Parisien a donc fait appel à un expert en lecture labiale hispanophone : Francisco Miguel Mendoza Vela et l'intéressé a livré sa conclusion : « Les échanges entre Neymar et Alvaro se résument surtout à des insultes et des menaces, sans grand intérêt et a priori juste condamnables par la morale ». La Commission de discipline de la LFP ne statuera pas sur ce dossier avant au moins trois semaines mais il paraît difficile de prouver les accusations de Neymar.