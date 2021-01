PSG, OM, ASSE, FC Nantes : Mediapro pourrait continuer de diffuser la Ligue 1 après janvier !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Depuis quelques semaines maintenant, la cause est entendue. La LFP a officiellement récupéré les droits télés accordés à Mediapro et doit désormais négocier pour les attribuer. Avec un interlocuteur qui semble quasiment exclusif : Canal Plus, qui compte bien prendre son temps pour ne pas payer trop cher.

Dans un article de l'AFP publié par de nombreux médias, une source proche du dossier résume la position de Canal Plus. « Canal+ n'est pas pressé. Ils ont été ridiculisés il y a trois ans et cela les a vraiment blessés. Aujourd'hui, Canal doit se poser la question : a-t-elle vraiment besoin du foot français ? La réponse, c'est qu'il y a un prix où ça peut être intéressant, et un autre où ça ne l'est plus ».

Des négociations pour février ?

Dans ces conditions, le flou pourrait durer dans l'attribution des droits alors que la date du 31 janvier, à laquelle la chaîne Telefoot doit cesser de diffuser, arrive vite. Mais un scénario surprise pourrait bien avoir lieu. « Selon une source proche du dossier, Téléfoot est néanmoins prête à jouer les prolongations jusqu'à la désignation d'un nouveau diffuseur. "Après le 31 janvier, cela reste ouvert. Il faudra que Mediapro et la Ligue renégocient", estime cette source », écrit l'article.

La présence du Classique le 7 février prochain entre le PSG et l'OM pourrait servir de cap décisif pour accélérer les négociations...