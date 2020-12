PSG, OM, ASSE, FC Nantes, OL : Pierre Ménès écarte un scénario pour sauver le fiasco Mediapro

Ces derniers jours, les nouvelles concernant le dossier Mediapro n'incitent pas à l'optimisme. Comme attendu, la tentative de conciliation entre la LFP et le diffuseur est partie pour ne pas aboutir, alors que le prochain versement dû ce début décembre aux clubs de Ligue 1 ne devrait pas arriver dans les caisses.

Une situation de plus en plus problématique qui accélère la recherche d'un nouveau diffuseur. Canal Plus semble le candidat tout désigné, peut-être dans le cadre d'un accord avec beIN SPORTS. Mais d'après les derniers échos, cela se ferait dans le cadre d'une baisse très sensible des droits TV loin d'être favorable aux clubs qui n'auront de toute façon pas le choix.

Ménès ne voit pas RMC tenter sa chance

Il faut dire que les autres diffuseurs ne se bousculent pas au portillon. Comme l'a confirmé Pierre Ménès avec sa verve habituelle, voir un autre acteur des droits TV comme RMC s'inviter dans les discussions ne semble pas du tout envisageable, au regard d'une situation financière déjà difficile...