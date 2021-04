PSG, OM, ASSE, FC Nantes, RC Lens : une valse des coachs se prépare à l'été 2021

Zapping But! Football Club Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

Ils vont partir (8)

En fin de contrat en juin, Rudi GARCIA (OL, 57 ans), Michel DER ZAKARIAN (Montpellier, 58 ans), Thierry LAUREY (RC Strasbourg, 57 ans) et David GUION (Stade de Reims, 53 ans) ne se font plus trop d'illusions pour la suite. Invités à assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison, Adrian URSEA (OGC Nice, 53 ans) et Pascal PLANCQUE (Nîmes, 57 ans) cèderont leur place à un coach à plus gros CV. Fatigué par les mensonges de sa direction, Jean-Louis GASSET (67 ans) devrait quitter les Girondins de Bordeaux en fin de saison à un an de la fin de son bail. Pour l'heure, il s'agit du seul départ acté : Stéphane MOULIN (53 ans) quitte le SCO Angers à la fin de la saison et après dix ans de bons et loyaux services.

Ils pourraient bouger (7)

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023, Niko KOVAC (49 ans) pourrait bien quitter Monaco. Il est sollicité à l'étranger. Même s'il a encore un an au LOSC, Christophe GALTIER (54 ans) fait l'objet de rumeurs incessantes (l'OL, Nice). Son avenir n'est pas encore acté chez les Dogues. Situation similaire pour Olivier DALL'OGLIO (Brest, 56 ans), lié au club armoricain jusqu'en 2022 mais visé par des clubs de standing supérieurs. Plus proche d'une prolongation au RC Lens que d'un départ l'été prochain, Franck HAISE (50 ans) est susceptible de recevoir quelques offres extérieures. Encore lié à l'ASSE jusqu'en juin 2022, Claude PUEL (59 ans) pourrait voir son avenir impacté par une éventuelle vente du club. Antoine KOMBOUARE (57 ans) a lié son avenir au FC Nantes au maintien de l'équipe en Ligue 1. Malgré un contrat long (2024), Christophe PELISSIER n'a pas pleinement convaincu sur la durée de la saison au FC Lorient. Son avenir chez les Merlus dépendra de la fin de saison et de la manière dont le maintien sera obtenu (ou non).

Ils seront encore là l'an prochain (5)

Lié au PSG jusqu'en 2022, Mauricio POCHETTINO (49 ans) va poursuivre à Paris. C'est presque une certitude. Jorge SAMPAOLI (OM, 60 ans) et Bruno GENESIO (Stade Rennais, 54 ans) sont arrivés en cours de saison avec des projets à long terme (2023). Ce serait également une sacré surprise si Frédéric ANTONETTI (59 ans) ne poursuivait pas son aventure convaincante au FC Metz (fin de contrat : 2024). Promis à la Ligue 2, David LINARES (45 ans) devrait rester le coach du Dijon FCO. Engagé jusqu'en juin 2023, il mènera la reconstruction du club icaunais.