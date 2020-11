PSG, OM, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : un mensonge flagrant de Mediapro aurait été démasqué

Quand la traditionnelle guerre des chiffres des diffuseurs se heurte à la réalité, elle peut parfois être douloureuse. Dans son édition du jour, l'Equipe révèle en effet que « la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre entre Mediapro et la LFP oblige les deux parties à jouer cartes sur table » et à dévoiler les chiffres de manière officielle.

Ce qui ne fait pas les affaires de Mediapro quand l'heure est à l'intox. Le quotidien annonce en effet que le nombre d'abonnés à la chaîne Telefoot est de 480 000 abonnés, soit très loin de l'objectif des 3,5 millions espérés au bout de quelques années pour rentabiliser la chaîne.

Des chiffres moins élevés qu'annoncé

Mais surtout, ce nombre d'abonnés se heurte à la dernière déclaration publique de Jaume Roures, président de Mediapro. Il y a un mois, le patron du diffuseur avait fait une annonce claire. « Sur la trésorerie, je lis des choses qui me choquent, comme le fait qu'on aurait 200 000 abonnés seulement. Non, on est aux alentours de 600 000 ». Visiblement, Roures avait utilisé la voix de l'intox dans ce dossier. Il a été désormais été rattrapé.