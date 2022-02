PSG, OM, ASSE, OL, FC Nantes : le Mercato n'est pas encore terminé pour tout le monde !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Si le Mercato d'hiver 2022 a fermé ses portes ce lundi soir pour la Ligue 1 et la plupart des championnats majeurs en Europe (Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, Portugal, etc.), cela ne veut pas dire que les clubs hexagonaux ne pourront pas jouer les prolongations avec quelques ventes additionnelles sur le mois de février.

La Turquie, la Russie et la MLS restent ouverts

En effet, le marché de Turquie ayant ouvert plus tard (le 12 janvier), il ne fermera ses portes que le 8 février. En Russie, la salve de transfert hivernal dure quasiment deux mois et s'arrêtera le 22 février prochain. Enfin, la MLS et la Chine ont toujours la possibilité de miser sur des Européens passé le 31 janvier.

Vous l'aurez compris : il peut encore se passer deux ou trois choses à l'échelle de nos clubs de Ligue 1... On pense notamment à Mexer (Girondins de Bordeaux) ou Kalifa Coulibaly (FC Nantes) qui ont encore la cote dans le Bosphore.