PSG, OM, ASSE, OL, FC Nantes, Stade Rennais : Aulas a 2 solutions pour régler la crise Mediapro

C’est un litige parti pour durer. Mediapro, qui s’était adjugé en 2018 80% des droits de la Ligue 1 pour 780 millions d’euros, n’a pas versé l’échéance début octobre et ne compte pas le faire en décembre puisqu’il souhaite revoir les modalités du contrat de cette saison et a engagé une procédure en conciliation avec la Ligue. Celle-ci pourrait durer jusqu'à cinq mois, à moins que le conciliateur Marc Sénéchal ait prévu d'achever le processus début décembre.

Afin de trouver un dénouement rapide, Jean-Michel Aulas a exposé deux solutions. « On doit pouvoir, en fonction des lots attribués à Mediapro, trouver un bon équilibre pour qu’il abandonne un certain nombre de lots et qu’un groupement de gens qui veulent sauver le football français viennent nous aider, a estimé le président de l’OL sur RMC Sport. L’Etat doit nous aider à régler le problème, peut-être en faisant abstraction d’un certain nombre de charges sociales. Deuxième type de solution, c’est de se situer dans une autre approche. Il faut trouver une approche digitale qui ne soit plus telle qu’elle a été conçue avec des lots exclusifs, qui sont limités par définition. Il faut trouver quelque chose qui permettra de calibrer l’offre en prix et en segmentation en fonction de ce que souhaite l’utilisateur. »

Aulas en veut encore aux instances...

Le président de l’OL en a profité pour revenir sur la décision de finir trop tôt la dernière saison au printemps, ce qui a forcément joué selon lui. « Mediapro a toujours pensé que ses images seraient diffusées par Canal Satellite et un certain nombre d’autres diffuseurs, a-t-il embrayé. Tous les abonnés de Canal Satellite n’ont pas eu accès aux images que diffusait Mediapro. Quand Mediapro a défini un prix à l’époque, il paraissait hyper cher, mais il paraissait, au travers du nombre d’utilisateurs qui pourraient y accéder, possible. Petit à petit, tout s’est refermé. Parce qu’encore une fois, on a démarré le championnat trop tôt. C’est une erreur vraiment dramatique. Mediapro s’est trouvé dans l’incapacité de distribuer. »