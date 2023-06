PSG, OM, ASSE, RC Lens : la Ligue annonce des records d'affluences en L1 et en L2

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Un Vélodrome à guichets fermés toute la saison, idem pour Bollaert et le Parc des Princes, ça vous booste une affluence moyenne ! La Ligue vient d'annoncer que la L1 avait battu son record en 2022-23 avec 23.810 supporters présents à chaque rencontre. Dans son communiqué, la LFP annonce que huit clubs (Marseille, Paris, Lens, Lille, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg) ont terminé avec plus de 25.000 spectateurs de moyenne. Et que l'affluence générale est 16% supérieure à celle de la saison passée, marquée il est vrai par de nombreux huis clos.

59% de spectateurs en plus en Ligue 2 !

Le record a également été battu en Ligue 2, avec 8.680 spectateurs en moyenne. C'est carrément 59% de plus que la saison précédente ! La présence de l'AS Saint-Etienne, malgré ses trois premiers matches à huis-clos, des Girondins de Bordeaux et du FC Metz ainsi que la grosse saison du Havre ont permis de booster la moyenne générale. Au total, 123 matches de L2 se sont déroulés devant plus de 10.000 spectateurs contre seulement 40 la saison précédente.

